Edu García: "Los que mandan son incapaces de dialogar ni con los asuntos más nimios"

Y esto de los que os hablo no son las Caras de Bélmez, pero podría parecérsele. En mayo pasado falló el Supremo sobre las pinturas murales de la Sala Capitular de Sijena: son de propiedad aragonesa y han de volver a Los Monegros.

La resignación catalana es evidente, aunque en las últimas horas se ha avivado la polémica por unas fotos logradas por la parte técnica aragonesa: humedades sospechosas. Humedades peligrosas. Humedades que dicen pueden deberse al cambio de soporte (en Sijena estaban sobre piedra, se trasladaron en tela y ahora descansan sobre manera).

El Museo Nacional de Arte de Catalunya niega la mayor. Mientras lucha en tribunales por retrasar la devolución, dice que las manchas fotografiadas están acreditadas y que los operarios aragoneses ya las conocían. Hay cosas más relevantes en el país que esta disputa cultural, lo sé, pero quizá nos sirva para ejemplificar la distancia que existe entre el español medio y su clase dirigente.

Si nosotros dialogamos con naturalidad en nuestro día a día, cediendo, ganando, perdiendo, acordando… los que mandan son incapaces de hacerlo ni con los asuntos más nimios. Todo es pelea y batalla. No veo el día en que se agoten y se den cuenta del valioso tiempo que pierden… y nos hacen perder. Buen sábado, amigos.