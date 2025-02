Edu García: "A las ideas opuestas ya no queremos responder con armas"

Muy buenos días. ¡Y este es el mundo en el que habitamos! Donde una motosierra es un souvenir o un trofeo laudatorio entre personajes de moral distraída.

Mañana es 23-F y es una fecha que no olvidamos los españoles. Porque a las ideas distintas y opuestas, ya no queremos responder con armas y uniformes. Es verdad que el ambiente que ahora respiramos es denso, todos creen llevar el 100x100 de la razón y siempre los adversarios andan perdidos y confundidos, sin embargo, tenemos líneas rojas en la genética del país que ya no pasamos aunque estén algo borradas o bajo algún escombro.

Confieso que no le presto mucho oído a Vox, ni a sus dirigentes, ni a las cosas que preconizan, pero sí me preocupan sus potenciales votantes. Si me gustaría que reflexionasen, que lo hicieran con detalle hacia esos postulados que creen certeros, que fueran receptivos hacia otras fuerzas no extremas.

Son esos ciudadanos anónimos de alto descontento los que merecen caso y respuestas a sus preocupaciones. Si lo hacemos un poco todos, los dirigentes enajenados que pretenden asaltar el mundo… lo tendrán mucho más difícil. Nos va todo el sistema en ello, deberíamos asumirlo. Buen finde os deseo a todos.