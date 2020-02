Tertulia de médicos: ¿El trato entre médico y paciente es cada vez menos cercano?

La telemedicina esta cada vez más extendida, y aunque sea un avance, los médicos se pringan menos las manos y se alejan más del paciente. Además, los instrumentos en la consulta aumentan y complican el contacto y la comunicación entre médico y paciente.

Nuestros médicos consideran que los nuevos residentes no han aprendido a tener empatía ni a comunicarse correctamente con el paciente. Entre los factores para explicar este alejamiento entre médico y paciente: la sobrecarga de pacientes, el sistema informático del hospital, la medicina defensiva... Esther Holgado considera que los residentes "no han aprendido a tener empatía con el paciente, ni a comunicarse bien con él", cosas que no se aprenden en la facultad. La costumbre de sentarse en la camilla con el paciente es un buen ejemplo de esta proximidad.

Además, en vísperas de carnaval... preguntamos que pasa cuando un paciente acude a una consulta disfrazado. ¿Se dirigen los médicos al paciente por el nombre del personaje? Por ejemplo, Batman... y ojo, ¡no todos los pacientes disfrazados son niños!