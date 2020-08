Roberto Aguado: "No solo los humanos pasamos por la adolescencia, sino todos los mamíferos"

Hablamos en Más de uno con el psicólogo Roberto Aguado sobre la adolescencia, etapa que define como "el camino entre medias de dos estados emocionales por el que pasan todos los mamíferos, no solo los seres humanos". "La dopamina es la principal emoción de la adolescencia", asegura Aguado.

El psicólogo nos cuenta que se han hecho estudios de este paso entre la niñez y la vida adulta que también se ha estudiado en los ñus. "Los ñus se ponen delante de los leones para generar dopamina, pero lo suficientemente lejos para que no los cacen" explica. Algunos ñus son cazados. Hay ñus que observan cómo cazan a sus compañeros... pero hay otros que no frenan porque a diferencia del resto, "no han tenido el apoyo de alguien que les proteja". Esos "ñus" son los adolescentes que hoy no tienen cuidado con la Covid-19, pero explica Aguado: "son una minoría, la mayoría son solidarios".

Además, Roberto Aguado nos recuerda la importancia como padres de estar al lado de los niños durante la infancia, porque esta etapa es la que nos va a decir lo que va a pasar durante la adolescencia. Califica la adolescencia como "una época fantástica", pese a que cuando pensamos en la adolescencia, las primeras palabras que suelen aparecer en nuestra cabeza son: 'hormonas', 'acné'... "Aunque también algunas como 'colega' o divertido", apunta.

