Arturito: "Señor Josemi, ya me da igual que me adopte"

Arturito no solo no es vegano, sino que asegura, se " come todo lo que le echan debajo de la mesa ". Pero, ojo, pese a este comentario, Arturito el niño misero está emocionado y se ha propuesto cambiar y ser un niño de provecho en 2020. "Señor Josemi, ya me da igual que me adopte. He decidido labrar mi propio futuro" , ha asegurado Arturito, que pretende convertirse en un niño "dichoso y ufano".

Carlos Alsina sospecha que Arturito el niño mísero se ha comido por error un caramelo con licor. Arturito está irreconocible e incluso ha preparado una "careta" nueva para presentar su sección en Más de uno: más alegre y dinámica... "Me he dejado el dinero, eso sí. Ahora no tengo nada", apunta Arturito.

"He cambiado. Año nuevo, vida nueva. Me he propuesto ser un niño feliz y entusiasta. Ya no quiero que me adopte. Porque además de ser el nuevo Arturito dichoso y ufano he decidido labrar mi propio futuro. Conseguir un contrato temporal, encontrar novia...", asegura Arturito. Arturito ha intentado hacer la pelota a Alsina para que su sección siga en pie.