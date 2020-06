Las preguntas de Amón: "¿La OMS está dirigida por futbolistas y misses?"

1.- La OMS proclama que el fin de la pandemia ni siquiera está cerca. ¿Sospecháis que este organismo internacional está dirigido por futbolistas y misses?

2.- La UE bloque sus fronteras con Rusia y EEUU, pero las abre con Andorra y Mónaco. ¿Es una invitación a la evasión fiscal? No digamos en una fecha tan señalada como el 30 de junio.

3.-La lista de países a la que podéis viajar incluye una sola teocracia. ¿Sabéis decirme cual es? No es Irán. Es el Vaticano.

4.- ¿Qué ex presidente os gusta más u os gusta menos?

-González.

-Aznar.

-Zapatero.

-Rajoy.

5.- ¿Os da la impresión de que los Reyes tratan de recuperar kilómetro a kilómetro la reputación que Juan Carlos I ha dilapidado euro a euro?

6.- ¿Por qué en España no ha triunfado nunca un partido verde? No me refiero a Vox, obviamente. Me refiero al éxito del ecologismo en las elecciones municipales francesas.

7.- Bildu se posiciona como segunda fuerza del País Vasco. ¿Cuánto han ayudado a blanquearla Iglesias y Sánchez?

