Las preguntas de Amón: "¿No es bochornoso que el Gobierno amañara la rueda de prensa para evitar que el general Santiago respondiera?"

1. ¿No es bochornoso que el Gobierno amañara ayer la rueda de prensa para evitar que el general Santiago respondiera sobre su ejercicio de rebeldía a la doctrina gubernamental?

2. ¿No hubiera sido mejor depurarlo que minimizar al propio general, convertirle en chivo expiatorio del teatrillo ante la prensa?

3. En este mismo contexto de transparencia, Facebook investiga miles de cuentas falsas que elogian al Gobierno, ¿creéis acaso que en Moncloa serían capaces de organizar una trama de aduladores fantasmas?

4. No se fían el uno del otro y no es sencillo que se pongan de acuerdo, pero ¿no os parece que es una buena noticia que Sánchez y Casado hayan acordado convertir las mesas de la reconstrucción en una comisión parlamentaria? No os hagáis ilusiones, Iglesias no va a permitir consensos con el PP y Casado podría convertir la comisión de la reconstrucción en una comisión de investigación sobre los errores y negligencias de la crisis.

5. ¿Era necesario que interviniera el Tribunal Supremo para obligar al Gobierno a proveer de mascarillas y medios a los sanitarios? Pues sí, era necesario.

6. La portavoz del Govern dice que si Cataluña hubiese sido independiente, no hubiera habido tantos muertos allí. ¿Por qué no añade que de haber muerto, habrían resucitado al tercer día?

7. ¿Y por qué Vox se querella contra Sánchez por delitos de imprudencia grave con resultado de muerte y no se querella contra ningún presidente o presidenta autonómicos?