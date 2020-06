¿Apoyará el PP los Presupuestos de Sánchez tras el entendimiento entre Ana Pastor y Salvador Illa?

A tres días de que se voten las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción el ministro Salvador Illa y la ex ministra Ana Pastor están cerca de un acuerdo en materia sanitaria que incluiría también una partida presupuestaria .

Según adelanta el diario La Razón el pacto al que están llegando el ministro socialista, Salvador Illa, y la ex ministra popular, Ana Pastor, pasaría por la adquisición de material sanitario, el refuerzo de la Atención Primaria y un nuevo modelo de residencias de mayores pero al mismo tiempo por una mayor inversión en Sanidad. Para este mismo año, pero que también quede recogida en los presupuestos para 2021. Pero, ¿hasta donde llegará el matrimonio entre el PP y PSOE?

Carmen Morodo, que es quien firma esta información en La Razón, explica que "estos Presupuestos deben ser los presupuestos de la reconstrucción" y recuerda que Sánchez tiene la "capacidad de limitar muchísimo el margen del PP para votar en contra si se ajusta a lo que marca Europa".

Por ello considera que no pueden ajustarse a la política del Gobierno de Coalición con Podemos, ya que no estamos en unas circunstancias normales y hay que atender a la excepcionalidad para poder seguir recibiendo las ayudas de Europa. Y sostiene que debido a la situación de Pablo Iglesias, no está en condiciones de exigir.