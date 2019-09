En el primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils damos tiempo al análisis y la opinión con Sabino Méndez, Javier Caraballo y Nacho Cardero en la tertulia de Más de uno sobre. Entrevistamos a una de las víctimas del 17A, Ana Cortes, y al presidente de la Asociación de vecinos y comerciantes de las Ramlas, Fermín Villar. Sabino Méndez dice que "en Cataluña actualmente todo es falso, hay un rivalidad muy grande entre la realidad de la calle y la metira institucional y lo que sí hace bien la gente es salir a la calle y vencer el miedo". Javier Caraballo asegura que "basta con estar en Cataluña unos días para darse cuenta de que algo no funciona" y que "la alcaldesa no ha hecho el discurso institucional que me hubiera gustado pero tampoco nada que reprochar". Y Nacho Cardero opina igual, "resulta muy dificil descodificar a Ada Colau, busca siempre un dificil equilibrio".