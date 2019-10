Rafa Latorre: "Nunca, nunca, nunca dejó de haber diálogo"

EL GALLO ZUMBÓN

Rafa Latorre destaca en El gallo zumbón uno de los argumentos más recurrentes del procés, "la falta de diálogo". "Es una perversión plantear un diálogo que solo puede conducir a una conclusión, porque eso no es diálogo", comenta y explica que "el orden es hipótesis, tesis, antítesis y la síntesis, pero si uno empieza por la síntesis no hay dialéctica posible". También recuerda que "la síntesis de un referéndum para la independencia fue la primera, única e irrenunciable condición que el independentismo puso sobre la mesa para sentarse a ella". Por último, concluye diciendo que "Quim Torra pide diálogo al Gobierno y a la vez alienta al tsunami para que arrolle la convivencia en las calles. El diálogo siempre fue la coartada de quien no quiso hablar de otra cosa que de aquello que ningún gobierno democrático puede conceder".