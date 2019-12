Fernando Ónega: "Anoche el secesionismo alcanzó una victoria visual, pero de éxito de público no puede presumir"

PUEDO OPINAR Y OPINO

La conclusión inicial no es una conclusión, sino una noticia: todo terminó cero-cero, el partido de fútbol y el partido entre el orden y el follón. Ni ganó ningún equipo, ni ganaron los revoltosos. Si la consigna sigue siendo "apretéu", apretó más el Madrid, pero, como en política, no acertó con el gol. Y los convocantes de la protesta, pese al ambiente creado, no consiguieron una nueva "nit del foc".