Fernando Ónega: "Si Rivera hubiese dado la voltereta hace un mes, habríamos salido del bloqueo"

PUEDO OPINAR Y OPINO

El político que no sienta pánico ante una oleada de encuestas que le anuncian una caída electoral, una de dos: o miente o no es político. Empezando por el propio Sánchez, que no es el mismo ante estas elecciones que en las de abril. Y siguiendo por Pablo Casado, cuyo viraje a la moderación viene inspirado o forzado por el batacazo también de abril.