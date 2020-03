La verdad es que ignoro por qué no se ha declarado ya. La Constitución lo permite y la ley que lo regula prevé, entre otras razones, " una crisis sanitaria, tal como epidemia y contaminación grave". En ella estamos y el presidente dijo que no tiene precedentes.

Digamos que algunas medidas ya adoptadas corresponden a esa declaración todavía inexistente. Cito dos ejemplos: la limitación de circulación no se decretó, pero se recomienda y se practica en ámbitos locales; las requisas temporales de bienes se hacen en Madrid con los hoteles que se transforman en centros hospitalarios.

Estamos, pues, ante un estado de alarma que se practica de forma parcial, pero sin llamarle así. Si no declara formalmente, es por miedo a la palabra, por no contribuir al pánico, por no perjudicar la imagen de España cuando 62 países ya vetan la llegada de pasajeros de nuestro país, o por dar una oportunidad a la responsabilidad individual que tanto se invoca.

Y añado: si ayer el presidente no la descartó del todo, y si antes prometió hacer lo que haga falta y cuando y como haga falta, es que está encima de la mesa del Consejo de Ministros esperando el momento que el gobierno crea adecuado. Dependerá, como todo lo que se hizo hasta ahora, de la evolución del contagio, del consejo de los sabios y de la demanda social. Personalmente, cuento con ella. Incluso la defiendo: si la crisis es alarmante, está reclamando decisiones de la misma intensidad.