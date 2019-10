Fernando Ónega: "El desplante de Sánchez a Torra tiene la lógica de los acontecimientos"

Ahora es ya una escenificación de una distancia y de una tensión que no se puede disimular. El desplante de Sánchez a Torra tiene la lógica de los acontecimientos. Si 24 horas antes no estaba disponible para hablar por teléfono, 24 horas después no podía presentarse en la Plaza de Sant Jaume a cumplimentar a la persona con quien no quiso hablar.

El sentido del viaje ha sido este: yo, como jefe del gobierno, estoy con las Fuerzas de Seguridad y no con quien instigó los ataques incendiarios y dejaron heridos a 288 policías y después no los condenó. Dicho de otra forma: yo, como máximo responsable político, no puedo hablar con quien solo es presidente de independentistas. Ese es el mensaje.

Y le podríamos añadir otro ingrediente: si la derecha le sigue acusando de connivencia con el secesionismo, y eso le está costando votos, la mejor forma de desmentirlo es marcar distancias con Torra. ¿Hasta cuándo? Por lo menos, hasta las elecciones. Después, como decía el catecismo, Dios proveerá. Y Dios, en este caso, es la necesidad de volver a los puentes, si es que los puentes se pueden reconstruir.