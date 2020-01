Ónega, sobre la modificación del delito de Sedición: "El Gobierno satisface la demanda social del independentismo"

Como yo no soy presidente del CIS, ni tengo su información ni su sabiduría, he mirado sus encuestas y, efectivamente, hay una gran demanda social por modificar ese delito. Como dirían por ahí en román paladino, una demanda social que te giñas. La prueba es que no hace falta ni mencionarla en los barómetros. Sales a la calle y es imposible no encontrar una manifestación con gritos de "Sedición, demolición ".

Y muchos manifestantes llevan fotos del sindic Ribó, padre putativo de la idea. Otra prueba de la demanda social es que el PSOE no necesitó ni ponerlo en su programa, de lo evidente que era. Y la otra noche, en Televisión, Sánchez habló de un Código Penal que no es de este tiempo y no necesitó ni revelar por dónde iba.

Hay quien dice que no se atrevió para que ese titular no ocultara el resto de sus mensajes, tan profundos, pero no es verdad. Solo enseñó la puntita, porque resultaba obvio: trataba de satisfacer sin populismo una clamorosa demanda social. Luego vienen la prensa y la oposición y dicen lo que dicen: que es un indulto encubierto, camuflado, de Junqueras y cía. Y consultas a los expertos y te confirman que sí, que se pueden rebajar sus condenas.

Y como esto coincide con las vísperas de la reunión con Torra y la antesala de la mesa de negociación, la obviedad deslumbra: el gobierno satisface una apabullante demanda social. La demanda social del independentismo catalán. Te giñas.