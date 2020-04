con marta garcía aller

Tras el reproche de un oyente a Marta García Aller por no habernos avisado desde el futuro de la pandemia que estamos viviendo. Marta nos explica cómo es que no vimos venir todo esto O al menos no supimos evitarlo y se pregunta si los epidemiólogos tenían tan claro que esto podía pasar por qué no se tomaron medidas y si puede la tecnología prevenir estas catástrofes.