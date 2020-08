la vida de josemi

Josemi Rodríguez Sieiro nos cuenta en Más de uno, que tras haber rechazado varias ofertas, vuelve a la televisión. "Ayer me llamaron y me ha hecho ilusión porque me gusta la presentadora". Además, nos comenta que aunque tiene varias invitaciones para ir a bodas, ha decidido no ir a ninguna por la situación de la epidemia.