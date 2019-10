José Ramón de la Morena: "Messi se sincero y se deja llevar por la naturalidad"

Pues en Córdoba juegan esta noche los sub-21 contra Alemania, y será una manera de comprobar qué jóvenes tenemos para regenerar nuestra selección y qué tiene una de nuestras mayores rivales. De hecho esos chicos alemanes de esta noche, nos ganaron hace dos años la final del europeo en Polonia. ¿Habremos mejorado nosotros? ¿Lo habrán hecho ellos? Lo podremos comprobar después.

Mientras, me están sorprendiendo gratamente las declaraciones que está haciendo Messi en Barcelona, comenzó en el Diario Sport, en un guiño del vestuario del Barça al periódico que les apoya más, y ayer lo hizo en RAC-1: fue muy sincero, quizá porque le falta costumbre, y se deja llevar por la naturalidad.

Explicó que estuvo a punto de irse de España por sus problemas con hacienda al sentirse perseguido, algo que me temo le intoxicaron en el propio club, porque hacienda nos persigue a todos por igual, en la medida de cuanto ganamos; negó que despreciase el fichaje de Griezmann, y que sospechó que Neymar se iría al Madrid. Eso sí, terminó reconociendo que se quiere retirar en el Barça, y quedarse a vivir en Barcelona, porque no quiere trasladar a sus niños fuera y cambiarles el ambiente escolar y de amigos, eso ya lo sufrió él, y dice que no quiere que lo sufran sus hijos. Sí, me está gustando leer y escuchar lo que dice Messi, porque sabe muy bien lo que dice…y por qué lo dice.