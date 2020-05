José Ramón de la Morena: "Luis Rubiales se enfrenta a un juicio por maltrato y agresión a una mujer"

La mujer a la que presuntamente agredió con un fuerte puñetazo, según una testigo, aporta una grabación en la que demuestra que Rubiales mintió en su declaración. Esa grabación, el juez la ha admitido negando el recurso de la acusación, y en el fondo de la agresión a una mujer, que ya es detestable, está la declaración de esa mujer diciendo que pretendía que cobrara su deuda ofreciéndole la contrata de una obra de gran magnitud, que sería la Casa del Futbolista.

Hasta que no haya sentencia no debe haber castigo, pero a ninguna de las ministras del Gobierno las he visto interesarse por esa agresión a una mujer por parte del presidente de la Federación, que presume ser amigo del presidente del Gobierno. Y mucho menos a la presidenta del CSD, Irene Lozano, La Bienmandá, al fin y al cabo a ella la pusieron ahí para proteger a Rubiales, que tuvo el cinismo camaleónico de cuando vio llegar a la Moncloa a Pedro Sánchez, hacerle creer a través de Cortés Elvira que era uno de los nuestros. El juez ha admitido la grabación y el juicio habrá de celebrarse. Pero en esas circunstancias, ¿este tipo podrá presentarse de nuevo a las elecciones? Parece ser que sí.