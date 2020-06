José Ramón de la Morena: "Difícil panorama se le plantea al Valencia"

Difícil panorama se le plantea al Valencia, que anoche perdió en Eibar, y perdió además la ocasión de meterse en puestos de Europa Liga, un equipo que tiene presupuestado ir a la Champions pero que desde el cese absurdo de Marcelino, nunca volvió a tener un verdadero líder en el vestuario.

Ayer, Eduardo Esteve explicó que Maxi Gómez intentó agredir a Celades lanzándole un intento de cabezazo, que no llegó a alcanzarle, pero que le deja totalmente desautorizado en el vestuario, hasta el punto que los capitanes presionaron al director deportivo, César, para que convenciese al entrenador en que no le apartara del equipo. Y no lo hizo. Pero ayer en Eibar lo dejó en el banquillo cuando el Valencia más lo necesitaba, y perdió el Valencia. Por eso digo que es una situación muy difícil para uno de los clubs más grandes de nuestra liga, que se queda con un vestuario sin entrenado. Porque un entrenador humillado por un futbolista, y desautorizado por el director deportivo, pierde toda credibilidad. Y cuando los futbolistas dejan de creer en su entrenador, los seguidores dejan de creer en el equipo, porque los resultados negativos se encadenan.

Lástima de equipo en una ciudad que vive el fútbol de manera tan apasionada, y que se entrega y se ilusiona hasta ser considerada como una de las ciudades con mayor afición. Pero a esa afición le arrebataron su club para venderlo al tal Peter Lim, que pretende convertirlo en un vivero de futbolistas para después poder traspasarlos e ir recuperando la inversión, y a ese tipo de patrones solo les interesan capataces sumisos y obedientes como Celades, pero una cosa es ser capataz y otra entrenador