J.F. THE END

J.F León homenajea al cantante Meat Loaf fallecido a los 74 años

Nuestro experto musical, J.F. León, pone el broche musical a 'Más de uno' haciendo un homenaje a Meat Loaf, que ha muerto a los 74 años, poniendo su tema 'Bat out of hell'. El cantante tejano también era actor, pero será siempre recordado por poner voz a su álbum 'Bat out of hell', "un desparrame wagneriano obra del compositor Jim Steinman", explica J.F.