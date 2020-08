CON JF LEÓN

JF León nos habla en Más de uno del penúltimo disco de The Beatles, 'Let it be', creado en enero del año 1969. Estuvo marcado por tensiones durante la grabación. Además, recordamos el famoso concierto en la azotea dónde salieron los integrantes del grupo a actuar con los abrigos de pieles de sus mujeres y hablamos de Paul Mccartney y John Lennon.