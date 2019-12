HUMOR | La reconciliación histórica de los 'cuñaos' Anselmo y Manolo: "Nos casamos"

Tras levantar el castigo a Agustín Jiménez, nos trae para acabar el año su propio ranking, ¡un top con lo que él ha llamado, 'lo mejor-peor' de su... ¡Miscelánea musical!

Además, Carlos Latre viene con todos sus personajes para felicitarnos el nuevo año, en el que no podía faltar Abel Caballero, "quiero dar un mensaje, pero no me hace falta micrófono porque tengo más potencia de King Áfica con un megáfono". Aless Gibaja tampoco ha querido desaprovechar la oportunidad, "feliz año, bebés", declara.

Por otro lado, recreamos un episodio, inédito, de 'Pesadilla en la cocina', donde el chef hace una ronda por aquellos restaurantes que han decidido abrir sus puertas en la noche de fin de año.

Y Goyo Jiménez se convierte en Ibrahim Zalamer para contarnos cómo celebran ellos el fin de año en Villanueva del Al-Kabul, un pueblecito de la provincia de Beluchistán Este.