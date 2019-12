HUMOR | El oyente más fiel de Onda Cero: "No duermo porque me da miedo perderme la repetición de El transistor"

"Yo llevo escuchando Onda Cero ininterrumpidamente durante 29 años. No me he perdido ni un segundo", asegura nuestro invitado. Es más, recuerda el primer momento en el que comenzó "desde el primer día hasta ahora mismo, que estoy con usted. Aquel 26 de noviembre de 1990, me enganché con el primer programa y luego con el siguiente y el siguiente... y se me hizo de noche. No fui ni a dar la clase. Ni la del día siguiente".

Por ello, confirma que perdió su trabajo como profesor "con la oposición recién sacada" y con ello, perdió la casa por no poder pagar la hipoteca y a su mujer "que se llevó al chiquillo recién nacido". Por lo que pide que "quiten la radio ya" o como alternativa pongan a Jesús Manzano todo el tiempo.