Michael, un niño que empieza el cole: "Estoy de bajonazo total, la vida es un asco"

En Más de uno contactamos con Michael, un niño de once años que acaba de empezar el colegio y está muy disgustado, "os sienta mal que tengamos tres meses de vacaciones, todos los adultos igual". Además, nos cuenta cómo se encuentra, "se está mejor levantándome a las 11 y echando la mañana jugando al Fortnite" .

El pequeño asegura que no tiene toda la mañana para hablar por la radio porque "tiene unos Pokémons que cazar". Asimismo, recuerda que empieza sexto de primaria, "solo de decirlo me están dando los siete males. Madre mía, sexto… ¡diez meses de deberes, de controles, de exámenes! ¿Se da cuenta de lo desgraciado que soy? ¿Usted cree que es justo que, con once años, tengamos que pasar por esto?", se lamenta.

Además, confirma "estar de bajonazo" porque a ningún niño le gusta volver al colegio. Por otro lado, ante las recriminaciones de Alsina por estar haciendo pellas, Michael contesta, "y Pedro Sánchez tendría que estar formando Gobierno, y ahí le tiene".