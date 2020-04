¿Sabrías identificar cuál es la mentira de estas afirmaciones de las vidas de nuestros humoristas?

Afirmaciones de Jesús Manzano:

- Me tocó el Gordo de la Lotería de Navidad y 10 años después protagonicé el anuncio de la Lotería de Navidad en televisión.

- Gané un premio a la mejor canción original en un concurso de la SGAE

- Una noche borracho a las 4 de la mañana saqué las vaquillas de las fiestas de mi pueblo

- Gané dos años seguidos el concurso al mejor dibujo del colegio

- Dirigí la construcción de dos edificios de 10 plantas de altura

Afirmaciones de Sara Escudero:

-Una vez me hice pasar por dependienta de una tienda para que una madre no me robase el último top que quedaba de mi talla

-Una vez actué en un local para 12 búlgaros porque hablo un poquito de su idioma

-He actuado dentro de una piscina

-He comido con un vicepresidente de EEUU

-Soy amiga de la madre de la reina