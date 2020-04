¿Sabrías identificar cuál es la mentira de estas afirmaciones de las vidas de nuestros humoristas?

Afirmaciones de Leo Harlem:

-Trabajé 12 años en una pescadería

-Le regalé una caricatura a Paul Auster

-He metido dos goles olímpicos

-He actuado subido en una caja de Coca Cola

-Tengo 16 bicicletas

Afirmaciones de Carlos Latre:

-He estado en el festival de Eurovisión

-Julio Iglesias me dijo que canto mejor que él.

-De pequeño hice uno de los anuncios de Tulipán

-Miguel Ángel Silvestre es mi primo

-Aparezco en el libro de un finalista del Premio Planeta.

Afirmaciones de Goyo Jiménez:

-Le he producido una película a Robert de Niro y Sigourney Weaver

-El Rey casi me da una colleja

-He actuado con un canguro

-Me he casado 7 veces

-Tengo 7 perros y 3 gatos

Por otro lado, Carlos Latre viene con todos sus personajes y se convierte en Matías Prats para contarnos las noticias más relevantes del día y Boris Izaguirre tiene un comunicado de última hora.

Además, hablamos con Francisco Hocico (Leo Harlem) un hombre que está pasando la cuarentena confinado con su compañero de piso, un poltergeist (Goyo Jiménez).

Asimismo, los más pequeños de las casas nos cuentan sus mejores chistes, poniendo "voz de mayor".