HUMOR | Los mejores consejos para saber recibir un Premio Ondas

Si has ensayado una cara de sorpresa , no la hagas porque ya sabes que has ganado", le comenta Agustín Jiménez a Alsina sobre el premio que va a recibir.

Con motivo de estos Premios Ondas, de la mano de Carlos Latre, Alsina recibe los mejores consejos de los famosos para recibir su galardón.

Boris es el primero que le recomienda:

Se tu mismo.

El look es muy importante.

Ponte una peineta de micrófono.

Matias Prat también aporta su granito de arena diciendole lo que él haría: "Yo iría vestido de estudiante porque los estudiantes tienen clase".

Entre otros también se pronuncia nuestro querido Josemi que le exige que no escupa esta noche cuando hable.

Por otro lado, los oyentes piden por favor que Agustín vuelva a poner su actuación de TCMS. Ante tanta petición tenemos que hacer caso a la audiencia y volvemos a escuchar ese magnífico momento en que Agustín cantó 'Sabor de amor'.

Jesús Manzano nos hace cuestionarnos las grandes dudas que se plantea el ser humano.

Por último, gracias a Leo Harlem, hablamos con el pedagogo más famoso de Suecia, Billy Lack Stolckhom, que está de visita en España presentando su nuevo libro “Bajar a los niños de la nube”.

"Mi principio pedagógico es que yo con los niños no quiero contacto. Los niños me caen mal. Los niños son muy cansinos, son seres incompletos y además piden cosas todo el rato. Cuanto menos contacto, mejor". Esto declara el pedagogo, un resumen de lo que nos espera con este libro.