Humor | Francisco denuncia que se le ha colado un okupa responsable en la cuarentana: "Si me dispensa, voy a hacer las camas"

Carlos Latre se transforma en José Ramón de la Morena, que asegura que como "estamos aburridos, engordamos, porque nos aburrimos. Nos aburrimos porque no salimos. No salimos por la cuarentena. La cuarentena viene del coronavirus. ¡Es que de ahí viene la expresión de lo que no mata engorda! ¡Claaaro! Oye Sakamoto, entonces ¡me ha entrao la gusa!".

Asimismo, los pequeños continúan contando sus mejores chistes, eso sí, con voz de adulto para burlar los controles de seguridad de Carlos Alsina.