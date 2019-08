Vicente Martínez Orga, presidente de la Real Federación Española de Tiro con Arco, arquero profesional y con licencia de juez nos cuenta la importancia que tiene que el campeonato Mundial de Tiro con Arco, junior y cadete, se esté celebrando en España.

Es muy difícil que un campeonato de esta categoría se celebre aquí ya que "es un deporte que no atrae subvenciones y que se tiene que autofinanciar", afirma Vicente. El Tiro con Arco no está valorado y no tiene patrocinadores por lo que los propios competidores son los que tienen que pagar el campeonato.

Dentro de este deporte se trata del campeonato más numeroso que existe y lo estamos celebrando en Madrid. "Me gustaría que el equipo de España estuviera mejor pero están muy nerviosos", nos cuenta el presidente pero insiste en que no se desanima y "estamos luchando, hay buenos arqueros y el futuro no es malo sobretodo porque tenemos buenas canteras".

Este es un deporte que se puede practicar casi a todas las edades por lo que todo el mundo tiene una oportunidad, entonces ¿por qué casi no hay tiradores?, "el problema es la ubicación, hay muy pocos campos de Tiro con Arco".

"En todos los pueblos puedes jugar al fútbol pero no tirar con arco", sentencia Vicente, "esto se debe a que hacen falta monitores y campos especializados y los pueblos prefieren invertir en otros deportes".

Si alguien no puede acercarse a disfrutar del campeonato en Madrid, podrá verlo en una retransmisión en streaming por un canal de Youtube al que se puede acceder mediante la web de la Federación de Tiro con Arco, nos informa su presidente.