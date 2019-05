Sara Giménez dice que Meritxell Batet no cree en la Constitución

La candidata de Ciudadanos a presidir el Congreso, Sara Giménez, (no ganará la votación porque contará sólo con el apoyo de Ciudadanos) explica en Más de uno el valor tiene para ella su candidatura e insiste en que la suya representa la igualdad frente a la de Meritxell Batet que es "la de la desigualdad y de no creer en la Constitución" .

Tras decir esto, Carlos Alsina le ha preguntado si considera que Batet no cree en la constitución y Giménez ha insistido en que la que será presidenta del Congreso "ha apoyado un referendum, que la solución al problema en Cataluña no pasa por la Constitución y que piensa que sería mejor que no hubiese presos del procés". "Hay una diferencia entre mi defensa a ultranza de la norma Constitucional y la de candidatura de Batet", zanja.