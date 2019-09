Paqui Ayllón: "Después de la ceguera total te das cuenta de que la vida sigue"

Francisca María Ayllón García, Paqui Ayllón , presenta en Más de uno su libro ' La lectora ciega' . Paqui perdió su vista a los 30 años debido a la retinosis pigmentaria, una enfermedad rara. "Me tuvieron que convencer para escribirlo", declara y reconoce que le ha servido como oportunidad para desahogarse y agradecer a quienes la han ayudado. También nos desvela que sigue siendo presumida, aunque los tacones los usa para la "geolocalización de objetos ".

Asegura que aunque "es muy duro, que tiene un final, la ceguera total", te das cuenta "de que la vida sigue". Asimismo, comenta que sigue siendo presumida y por ello se maquilla, peina y pone tacones para salir de casa. Pero además, nos cuenta su secreto, "me oriento y consigo detectar objetos con la ecolocalización del ruido que hacen mis tacones al andar".

