Josep Borrell: "La Mesa del Congreso dictaminará si se suspende a los políticos procesados"

ENTREVISTA EN MÁS DE UNO

El ministro de Asuntos Exteriores y candidato del PSOE al Parlamento Europeo, Josep Borrell, explica en Más de uno que los que votaron por el "brexit" deben estar muy enfadados y cree que los británicos no se van porque no tienen una puerta por dónde irse. Por otro lado, confiesa que Junqueras le saludó y le transmitió sus intenciones de "arreglar las cosas" durante la sesión constitutiva de las Cortes. En cuanto a por qué aún no están suspendidos los políticos procesados dice que "esa decisión no se ha tomado porque aún no se ha reunido la Mesa del Congreso".