Guillermo Fernández Vara: "No sé si al PSOE le va a ir bien en las elecciones"

El Presidente de la junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, no tiene claro que una repetición de elecciones vaya a ser positivo para el partido de Pedro Sánchez. " La gente está muy cansada y unas nuevas elecciones no es bueno para nadie", y añade que " no podemos acostumbrarnos a ir siempre a otras elecciones ".

Fernández Vara culpa a Podemos de que este escenario vaya a producirse. "Parecía que la realidad era que nadie quería pero fuéramos a elecciones", pero "no era verdad que nadie quisiera". "Desde el minuto uno se ha hecho esfuerzo claro por llegar a acuerdos", y "se planteó que hubiera un gobierno de colación que despreció Podemos, y desde ese momento, estábamos sentenciados a elecciones".

Pese a ello comenta la situación compleja que tiene el PSOE para obtener apoyos ya que "el problema es que con Podemos no sumábamos. Se le ofreció estar en el Gobierno sin que sumáramos". Tiene claro que "es fundamental que el PSOE no dependa de los independentistas en ninguna de sus facetas".