Ángel Gabilondo: "El pacto PP-Ciudadanos-Vox es una derechización de la política en Madrid"

Entrevista en Más de uno

Ángel Gabilondo no entiende por qué los dirigentes políticos defiendan que el acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox en Madrid es de centro liberal. "El PP ha dado un paso a la derecha, Ciudadanos se ha hecho un 'sorpasso' a sí mismo y, desde luego, no me voy a creer que Vox añade centrismo".