Garamendi dice que el documento del ministerio de Trabajo genera alerta y confusión porque no se corresponde con la valoración que ha hecho del riesgo el Ministerio de Sanidad, "los problemas reales no tienen nada que ver con la situación real".

Asegura que ellos están en permanente contacto con el Ministerio de Sanidad y no entiende que no se haya consultado a las empresas y los trabajadores sobre este asunto. Afirma que se ha hecho "un corta pega" que genera alerta y no resuelve nada. "Nos parece increíble que prácticamente se llegue a decir que un trabajador puede decidir que se cierra la empresa".

Dice que no tiene ningún sentido que no se coordinen los ministerios y piensa que lo que hay que hacer ante el coronavirus en las empresas es seguir las normas que está dando Sanidad y las Comunidades Autónomas. "Lo que no tiene mucho sentido es que cada uno decida por libre lo que hay que hacer". "Hay que hablar en una mesa sobre este asunto".

Además, explica que si se cierran fábricas alegremente lo van a pagar los trabajadores y todo el país: "Hay que seguir las normas de Sanidad y plantear medidas para proteger a las empresas, porque si pensamos que todo lo va a pagar la empresa y acaben cerrando, vamos a tener un problema en nuestro país".

