Antonio Chaves, alcalde de Villarta de los Montes: "Estamos teniendo un comportamiento modélico y espero que nos sirva"

Antonio Chavez, alcalde de Villarta de los Montes, explica en Más de uno cómo se están llevando a cabo la realización de los test PCR a la población de la localidad extremeña. Comenta que "se están realizando los test a la totalidad de la población".

Por otro lado, sobre el foco del contagio que ha sufrido el pueblo afirma que "no se sabe el motivo" pero apunta a que "ha podido ser por la llegada al pueblo de personas de otras comunidades o porque alguno de nosotros nos hemos contagiado al tener movilidad".

No obstante, el alcalde de Villarta de los Montes se muestra atento a la evolución del rebrote para que no afecte a la población mayor y que sea un mayor problema. De todos los contagios que existen hasta el momento comenta que "son personas jóvenes y de mediana edad que no sufren síntomas graves".

Por último, sobre las restricciones que han implantado para frenar los contagios por coronavirus explica que "serán 15 días". Y añade que "estamos teniendo un comportamiento modélico y espero que nos sirva para volver a hacer una vida normal de nuevo".