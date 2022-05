LA ROSA DE LOS VIENTOS

El Callejón: Récord de taquilla postpandemia

José Manuel Escribano nos trae las últimas noticias cinematográficas y la recaudación de las películas durante la semana. Hablamos de la subida de precio que han tenido las entradas de cine, aunque se prevé que, gracias al taquillazo de "Doctor Strange: In the multiverse of madness" este precio caiga aunque al cifra de espectadores no se recupere a como estaba en pre-pandemia.