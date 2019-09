Arturo González y 'El Monaguillo' continúan en La Gran noche con el repaso a los 1001 discos que hay que escuchar antes de morir. Estamos en los años 70 y nos encontramos con David Bowie y su rayo rojo en la portada del disco 'Aladdin Sane'. Además, escuchamos la seductora letra de la canción 'Lets get in on' de Marvin Gaye. Una canción que ha estado versionando durante toda su carrera. Se nos ponen los pelos de punta con la banda sonora de la película 'El exorcista'. Y nos relajamos con Elton John y su 'Candel in the wind'.