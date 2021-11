Arrancamos 'La brújula' desde Valladolid y lo hacemos considerando que los ayuntamientos españoles deben tener una sensación de dolores aliviados después de que el Gobierno esté preparando un decreto que les permitirá seguir cobrando los impuestos de plusvalía, después que el Constitucional cerrase esta puerta en banda. "Esto corregirá la aberración que hay que pagarlo pero que no aparezca en ninguna parte", señala Lucas.

Ya son seis veces las que Pedro Sánchez ha visitado la isla de La Palma. Ha prometido exenciones fiscales para todos aquellos que ayuden directamente a los vecinos afectados. "Tiene bemoles que sea un gesto de generosidad el no pagar impuestos para unas ayudas para el Gobierno".

Y algunos presidentes autonómicos reclaman una financiación más equitativa, modificando por completo el modelo actual. "Servirá para que el sanchismo deje de comprar a algunos territorios perjudicando a otros, como los casos de Cataluña o País Vasco".

Precisamente Urkullu ha criticado el sistema de recaudación de impuestos de Madrid, al que ha calificado de "dumping fiscal". "Él no sabe que menos impuestos no significa menos recaudación, es una cuestión de gestión, no de matemáticas".

La presidenta madrileña le ha respondido que no deberían quejarse porque son ellos los que tienen una fiscalidad a la carta y siempre que les va mal, miran a Madrid, porque sus políticas nacionalistas solo empobrecen a la gente.