El Norte de Lucas: "Reacciona Sánchez y Podemos dice que el plan de choque es su obra"

LEER MÁS Pedro Sánchez anuncia una rebaja en el precio de la gasolina hasta el 30 junio

El Gobierno reacciona con 16.000 millones de euros en ayudas y créditos ICO para amortiguar el tsunami de precios en los bolsillos de todos. Informando poco y no avanzando nada y sin adelantar mucho de lo que van a aprobar en decreto. Pero reaccionan. Será hasta el próximo 30 de junio. Dice Sánchez que el Gobierno se va a desvivir. Pero si no fuera por Podemos esto no hubiera salido de ninguna manera, ha dicho la portavoz de los morados Isa Serra.

Podemos no se va del Gobierno por esto. Por mucho que les humille el PSOE, se burle, les ignore, ataque sus más íntimas convicciones, es responsabilidad. El plan de choque es obra de Podemos. La única culpa de lo que pasa es de Putin, dice Sánchez. El único creador del plan de choque es Podemos, dice Isa Serra. El Gobierno de coalición.

Mañana se verá el perfil del plan de choque pero la oposición no está convencida. Feijóo lamenta un incumplimiento en la bajada de impuestos. Mañana sabremos más pero esto lo van a sacar porque es difícil que no tengan mayoría en la izquierda.

El sonrojo del bofetón nada ejemplar a Chris Rock persigue a Will Smith. Los límites al mal gusto no deben marcarse violentamente. Pero sigo pensando que algo de comedia hay, quizá lo descubramos en unos días. Pero igual no.

Y hoy, otra vez, 33 días de guerra en Ucrania. Cada día lo mismo con pocos cambios, crímenes de guerra. Hoy esperanzados con las nuevas conversaciones para la paz en Estambul. Zelenski habla de una buena oportunidad.