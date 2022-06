"Arrasa el fuego en España, incendios alentados por las altas temperaturas. Ahora que vengan los negacioncitas del cambio climático y que lo expliquen", comienza Juan Ramón Lucas. "Y se le queman a Puig las costuras del Gobierno de coalición con Compromís", continúa relacionando los incendios forestales con la polémica entorno a Oltra en el Gobierno valenciano.

"Compromís, que bonito nombre para un partido que tiene alguna laguna en su aplicación. Lo de Oltra, Mónica Oltra, la Vicepresidenta del Gobierno valenciano que le toca a Puig por su inacción. Aunque después de sus últimas declaraciones, tan parado no parece estar" comenta el director de 'La brújula'.

Las palabras de Ximo Puig llegan horas después de que Mónica Oltra dejase claro que no dimite a pesar de estar investigada por el caso de abusos de su exmarido. "No se va, no dimite y dice que todo lo ha urdido la extrema derecha", comenta Juan Ramón Lucas. "Por mucha tinta de calamar, facherío y todo lo que quieras, la cosa es que el asunto salta cuando un juez emite la sospecha", opina Juan Ramón Lucas.

"Hasta ahora la izquierda está evidenciando la doble vara de medir y se nota en el silencia de Yolanda Díaz o las ministras de Podemos Irene Montero y Ione Belarra. Todas ellas saben que este caso de no resolverse pronto, con una dimisión o un cese, es un auténtico golpe a un renacimiento de la nueva izquierda. La gente creerá que el 'yo si te creo' será solo para cuando no toca a uno de los suyos", zanja.