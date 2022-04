El Norte de Lucas: El plan anticrisis de Pedro Sánchez sale gracias a Bildu "con los que no iba a pactar"

España ha puesto su servicios de inteligencias a disposición de partidos independentistas, antisistema y Bildu, de cuyo pasado no quiero acordarme. Esto que puede parecer una afirmación excesiva, el CNI a los pies de los caballos. Su valor es que procede de los propios servicios de inteligencia, de gente cercana o vinculada a ellos. Esa es la impresión que hacen llegar hoy a quienes pueden y quieran escucharles. Esos servicios que actúan bajo órdenes del Gobierno, pero a los que el Gobierno obliga como precio político por una victoria parlamentaria a comparecer ante una Comisión en la que la mitad serán partidos antiespañoles, herederos del terrorismo o antisistema.

La mitad, sin contar la presidenta, que es del PSOE, y ubicando en la institucionalidad a Podemos, que está en el Gobierno pero tiene una pata en el otro banco. El Sinn Fein no está en el parlamento británico pero tampoco me lo imagino participando en el su propio Comité de Inteligencia y menos al jefe del MI5 o MI6 declarando ante sus representantes como no creo que nadie del mossad lo hiciera nunca durante una comisión israelí con participación de radicales islámicos.

Pero España es diferente, y su jefe de Gobierno, capaz de todo. En un día como hoy el sonido de arranque de este programa no puede ser otro que un archivo que a buen seguro hubiese borrado Pedro Sánchez de haber tenido ese arma legal. Aunque tampoco quiero darle ideas, conviene un día más no olvidar esto.

"Estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo cinco veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu se lo repito, no vamos a pactar", dijo Pedro Sánchez. Gracias a un pacto con Bildu, Pedro Sánchez "con Bildu no vamos a pactar" ha sacado adelante uno de sus proyectos más importantes el decreto que que de tramitará como decreto ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Gracias a Bildu.

La generosía de Bildu que regaña al ministro Bolaños por lo de Pegasus. Lo malo que el discurso de la señora Aizpurua tan hermoso, tan proletario se quiebra en su esencia al constatar que hay un precio a cobrarse. Muy solidario con la gente pero es que hoy mismo les han abierto, junto a la izquierda independentista y antisistema, la puerta del control parlamentario de los servicios secretos españoles. La respuesta de Pedro Sánchez, que trata de poner el foco en lo importante de lo aprobado, obvia lo evidente. A efectos de la aplicación del Plan, de su efectividad mejor habría sido una mayoría con el PP que al final arrastrarse por un pacto con Bildu.