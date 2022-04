El Norte de Lucas: "Quien reclamaba aquellas armas que Podemos negaban, es ahora para ellos un héroe"

El reglero criminal que deja Rusia en Bucha a las afueras de Kiev hace algo más que presumir los crímenes de los invasores de Ucrania. Muestra la brutalidad que es la guerra llevada a su máxima expresión. Civiles asesinados cuando venían de comprar o iban en bici o simplemente paseaba a su perro. Algunos cadáveres tienen las manos atadas en la espalda. Ucrania cifra en 340 los civiles enterrados después de que los rusos se fueran de la ciudad el pasado día 31. Hay una fosa común detectada ante de esa retirada donde puede ver decenas de cadáveres.

Esta mañana uno de los testigos de la masacre, el fotoperiodista Santi Palacio contaba en Alsina lo que vivió. "Los muertos estaban por la acera y muchos esos eran asesinatos deliberados". Biden ha vuelto a referirse a la acción rusa como crímenes de guerra y la ministra británica ha abogado por llevar a los responsables ante la justicia.

Los rusos naturalmente lo niegan todo pero lo inquietante que es el ministro de exteriores Lavrov de aspecto mousteriano y voz de ultratumba asegura que es un montaje de los ucranianos. Pero como ha explicado el chef José Andrés a Susana Grisson en Espejo Público que esto es solo que se va descubriendo de la obra rusa en Ucrania. "Lo peor está por llegar".

La UE prepara más sanciones a Rusia pero no corta el comercio de gas

El ministro austriaco de finanzas lo deja claro y parte de la Europa oriental no está por la labor de cerrar el paso al gas ruso, son demasiados dependientes y no quieren tener en casa más problemas de los necesarios. La UE prepara más sanciones a la luz de lo que descubre la retirada rusa, el reguero de sangre y destrucción que dejan las tropas de Putin pero no va a cortar el comercio del gas: 6000 millones de dólares al mes que le paga a Moscú y que sigue financiando la invasión.

El no de Austria es un poco la voz de la frustración, de la esperanza de dar a Putin donde más podía dolerle que es en el gas. Y eso por una dependencia fruto de una política de frívola entrega a Rusia en los últimos años por parte de países de con regímenes cercanos como Hungría o potencias como Alemania que jamás pensaron que podrían acarrear problemas futuros.

Tiempos extraños de desorden en Europa, de desorden de cambios global que no sabemos donde nos puede llevar pero es que también en España estamos ante realidades impensables hace semanas. Por ejemplo, a Cuca Gamarra como secretaria general del PP o de un PP presidido por Alberto Núñez Feijóo.

Como tampoco podríamos prever que Podemos pasara de defender en dejar a Ucrania en manos de Rusia al negarle las armas piden sumarse con entusiasmo al aplauso a Zelenski mañana en el Congreso. Pero hoy quien reclamaba aquellas armas que Podemos negaban hablando de la diplomacia, es para ellos un héroe.