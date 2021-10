EL espectáculo de cómo el Tribunal Constitucional revuelve el patio político cuando los políticos no saben o no quieren hacer su trabajo. Hoy otro palo al Gobierno a cuenta del decreto del estado de alarma. Anula los seis meses de barra libre del gobierno sin control parlamentario y declara inconstitucional lo de la cogobernanza, que en realidad era dejar en manos de las autonomías algo que no era de su competencia. "El Gobierno respeta, acata pero no comparte la resolución. El Gobierno puede discrepar respetuosamente considerando que actuó en base a la necesidad", ha alegado la ministra de Justicia, Pilar Llop. La oposición pide que Sánchez se explique tras la sentencia. Así lo va a solicitar el Partido Popular.

La otra pieza del Constitucional es la plusvalía. El futuro lo tiene que decidir Hacienda ajustándose al sentido común que alienta el Tribunal que indica que no se debe pagar el impuesto cuando no exista la plusvalía. Es una pasta para los ayuntamientos de 3000 millones de euros y están metiendo prisa para que el Gobierno decida pronto. El impuesto está suspendido y no se puede cobrar. El deterioro de las financias locales está encima de la mesa, por eso las comunidades solicitan premura al Gobierno.

Teresa Ribera ha ido a Argelia, y cabía preguntarse a qué ha ido cuando el ministro de Exterior aseguró que todo estaba arreglado. "No estaría todo tan arreglado cuando dos días después va la ministra de transición energética", apunta Lucas. Hay una determinación del Gobierno de evitar una escasez del gas procedente de Argelia.

Lo de todos a una con la reforma laboral, faso. Yolanda Díaz insiste en su sorpresa porque en noviembre pactó una reforma con Pedro Sánchez y ahora encuentra diferencias. Y Calviño asegura que hay otras reformas tan importantes como "la de educación, startups, cambio climático..."