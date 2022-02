Arrancamos en La Brújula con las elecciones en Castilla y León, que dejan un reguero de sangre política. "Una izquierda que pierde posiciones, un centro que desaparece, una parte de la derecha cuya victoria sabe a derrota y otra que son de verdaderos vencedores", apunta Lucas.

Ante la posible coalición entre el PP y Vox, el alcalde de Valladolid (PSOE) pide a los socialistas que faciliten la investidura de Mañueco para evitarlo, pero no harán nada para facilitarle las cosas al PP y estos no se quieren apoyar en Vox porque no quieren meterlos en el Gobierno.

Y este resultado llega a Andalucía, por lo que deciden replegarse y no ir a elecciones para que Vox no gane tanta fuerza. "En Castilla y León se cambia un Gobierno estable por una situación política difícil de gestionar para la ciudadanía", aclara.

Además, después de este alto al fuego, Ayuso levanta la bandera que tenía enterrada y pide adelantar el Congreso de Madrid. En Podemos, siguen sin encontrar la tecla en la España rural y los partidos regionalistas podrían apoyar a Mañueco.

En otras cosas, España pide a los ciudadanos que viven en Ucrania que abandonen este país, aunque el ministro de Exteriores de Rusia dice que hay posibilidades de un acuerdo con la OTAN.