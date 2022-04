LEER MÁS Escucha aquí todas las opiniones de Juan Ramón Lucas

Empezamos hoy con lo que el Gobierno vende como el final de una era. Adiós a las mascarillas. Darias ha dicho lo que es lo mismo 'ahí les dejo el pastel, vayan a disfrutarlo como buenamente puedan o su sentido común les dicte'. Caen las mascarillas, pero aunque hay normas, ni está claro en qué espacios públicos sí, cuáles no, dónde caen y quién y cuánto deciden que se quite. Se le pide aclaración a la señora Darias, pero no queda claro, igual soy yo.

Ya es Mañueco presidente de un gobierno de coalición. Ha tomado posesión en una ceremonia en la que no ha podido estar Feijóo. Mientras, el presidente llama a toda la sociedad a implicarse en el nuevo tiempo, lo que suena un poco a excusa del incómodo acuerdo con Vox.

Tiene lío, pero de otro cariz, el Gobierno de Pedro Sánchez. Hoy, con los independentistas. Todo va a cuenta del espionaje mediante Pegasus: Aragonés ha anunciado que congela relaciones y Podemos aprovecha cualquier oportunidad para hacer oposición.

Además, me van a permitir, agradecido por los datos de audiencia del programa, que les haga partícipes de uno de esos momentos impagables. Comentaba Susanna Griso en Espejo Público la grabación del diálogo de pillos entre Piqué y Rubales en la que queda claro cómo propone el futbolista un camino para engrasar el camino de la supercopa a arabia saudí. Pues ha sido el propio emérito el que ha enviado un mensaje en directo a Griso para desmentirlo.