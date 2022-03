Llegan buenas nuevas desde Bruselas para España y para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que parece haber ganado junto a Portugal su pulso con Alemania por la fijación de los precios de la luz. España y Portugal podrá desarrollar su propio sistema después de una reunión del Consejo Europeo de los jefes de Estado de los 27, que ha registrado un notable y algunos momentos de tenso pulso político entre Pedro Sánchez y el canciller alemán.

La huelga de transporte sigue pese al acuerdo de la pasada madrugada del Gobierno con el sector mayoritario del transporte. La plataforma que convocó el paro que sangra a la economía española desde hace 12 días, dice que mantiene ese paro porque en la entrevista con la ministra de Transporte no ha conseguido lo que quería.

Considera insuficiente el acuerdo de bonificación de 20 céntimos/litro y los 1.200 euros por camión o 500 por furgoneta y evidentemente recupera esta plataforma la marginalidad porque el resto de organizaciones sí apoya el acuerdo, a no ser que la propia plataforma corrija sentada e inteligentemente a su líder que también, puede pasar, vuelven a quedarse solos.

El Gobierno habrá aprendido la lección y las medidas que no tomó, la contundencia que no ejerció contra los participantes en el comienzo del paro, sobre todo los piquetes, probablemente la va a aplicar ahora. Porque además, este es otro error de cálculo de esta plataforma, al no desconvocar, gran parte de su fuerza se la dio el numeroso colectivo de compañeros de otras organizaciones que terminó sumándose al paro como lo hizo también un amplio sector de la sociedad, asfixiado como ellos, y que es muy improbable y casi seguro que ahora no les van a apoyar.

Porque si sigue el paro se van a acelerar quiebras, despidos y pesares para todos los demás. En días como hoy, da la sensación de que uno mira al mundo y se encuentra cantidad de sujetos que desconocen la medida real de sus posibilidades.