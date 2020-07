El Norte de Lucas: "Hoy había que estar con todos los que sufren, sin resquemores ni reticencias políticas"

"Hoy había que estar con la gente, con todos los que han sufrido y siguen sufriendo la pandemia, sin resquemores ni reticencias políticas. Sin miseria ni condiciones. Pero, mire, los de Viva España, Visca Cataluña o Viva Galiza, han preferido quedarse en casa guardando sus armas ideológicas, demostrando que sus vivas a sus patrias lo son a sus ideas y no a las personas.

Al territorio y no a su gente. A la idea abstracta de nación y no a la realidad. Concreta de sus habitantes. Porque hoy había que estar con todos, incluso los vascos con los andaluces, o los catalanes con los extremeños o los asturianos. Pero no, Esquerra, Vox, Bildu, la Cup y el BNG, no han tenido arrestos.

Pueden gobernar en Cataluña y ser segunda fuerza política en Galicia o en el País Vasco, o hasta tener medio centenar de diputados en el Congreso: el que tengan votos y apoyo popular no reduce un ápice su indignidad por la ausencia de hoy.

Por el olvido consciente y en gesto político miserable, de las víctimas del Covid. Rufián y Vox vuelven una vez más a ir de la mano. Abascal y Bildu, actúan de la misma forma ante una realidad similar. Se tocan. Caminan juntos, llevan la misma carga. Y emiten el mismo mensaje".