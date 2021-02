La Brújula de la Economía: La pandemia ha abierto más la brecha salarial entre hombres y mujeres

Las mujeres cobran de media 5.700 euros menos que los hombres. La brecha salarial se sitúa en un 27% según Comisiones Obreras y las que más ocupan puestos de trabajo temporal son ellas. ¿Cómo se explica este problema? ¿Se debe a que ellas no aceptan puestos de ejecutivas porque no pueden compaginarlas con su familia o porque su rol no está integrado en las empresas? ¿Por qué trabajan más ellas a tiempo parcial que los hombres? ¿Por qué siguen recayendo más los cuidados familiares sobre ellas?

Hoy se han aprobado en el Congreso varios decretos, el de la prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo y el que da un complemento a las pensiones de las mujeres por maternidad para compensar las lagunas de cotización que supone la crianza de los hijos. ¿Esta medida es justa?